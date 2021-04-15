Каждую минуту чеканят 550 монет

Три года строили монетый двор. Фото: bank.gov.ua

23 апреля 1998 в Украине открыли цех чеканки памятных и юбилейных монет, граверную мастерскую, инструментальное производство и центральную заводскую лабораторию. Это была первая очередь Монетного двора Национального банка Украины.

Три года продолжались строительные работы и подготовка к запуску. В 1995 году НБУ провел тендер, в котором приняли участие монетные дворы Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Южно-Африканской Республики. Генеральным подрядчиком строительства предприятия стал Австрийский монетный двор. Его специалисты вместе с Днепровским проектным институтом разработали план сооружения Монетного двора. В 1997 году строительство завершилось, сообщает Музей денег НБУ.

Первую монету "Киевский псалтырь", номиналом в 100 грн, изготовили из золота. Её посвятили 600-летию создания этой достопримечательности национальной культуры XIV века. Монету ввели в оборот 22 января 1998 года. На аверсе изобразили старинный Киевский псалтырь. На реверсе монеты на фоне аркады размещены изображения Христа Пантократора в кругу и композиции миниатюр рукописи. Внизу реверса указали – 1397 год. Это дата написания псалтыря. Художником эскиза монеты был Сергей Беляев, а скульпторами – Владимир Демьяненко и Роман Чайковский.

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Со дня открытия Монетного двора все национальные банкноты и монеты производятся в Украине. В минуту там чеканят 550 оборотных монет. За год Монетный двор НБУ производит 1,2 млрд оборотных монет, 1 млн памятных из драгоценных и других металлов, а также около 200 тыс. орденов и медалей.

За редчайшую монету номиналом 1 коп. нумизматы могут заплатить 11 тыс. грн. 30-900 грн украинцам предлагают за экземпляры, попадающиеся чаще.