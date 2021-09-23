Каждому пятому пересматривают зарплату раз в год: обзор рынка труда

56% соискателей сразу связываются с работодателем относительно выгодного предложения. Фото: pixabay.com

86% украинцев ищут работу через job-сервисы, 55% - через знакомых, 43% - объявления в соцсетях, 25% - мессенджеры.

Все меньше работников пользуются оффлайновыми методами: ярмарками вакансий, услугами агенств и центров занятости.

56% соискателей сразу связываются с работодателем относительно выгодного предложения. Тех, кто самостоятельно размещает резюме и ждет звонка - 8%, по данным Factum Group Ukraine.

Уровень доходов устраивает 3% работников. В то же время, каждому пятому пересматривают зарплату раз в год.

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Возраст на размер зарплаты не влияет. Однако молодежь меньше боится безработицы: в возрастной группе 18-30 лет 51% уверен, что новую работу можно найти через две недели. В группе 55+ таких только 35%. Старшее поколение меньше молодежи думает о работе за рубежом, сообщает OLX.

Существенно отличается от других регионов зарплата в Киевской области. Здесь самый большой процент тех, кто зарабатывает 15-20 тыс. грн. В Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях этот показатель значительно ниже.

Из-за пандемии у 47% опрошенных стало меньше работы, 10% - потеряли работу. Столько же людей изменили специальность или были вынуждены искать новую работу.

В августе чаще всего работодатели предлагали зарплату 11000-15000 грн. 7107 работодателей разместили вакансии с заработной платой 15000-19000 грн. На работу с оплатой 7000-11000 грн приглашали 5394 компании. Наименьший заработок предлагал 2391 работодатель - меньше 7000 грн, а самый высокий - от 39000 грн – 1382.