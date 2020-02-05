Кассовый аппарат в смартфоне: украинцы проверяют новое мобильное приложение

Приложение "Прросто" через интернет связывается с сервером налоговой службы. Фото: Агрополіт

В Украине начали тестировать бесплатное приложение программного регистратора расчетных операций. Его на свои смартфоны установили около трех тысяч пользователей.

"Продолжается тестирование первого релиза бесплатного приложения "Прросто", разработанного Государственной налоговой службой совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO). Приложение работает только в режиме онлайн", - сообщила Государственная налоговая служба.

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Программа пока доступна для зарегистрированных тестировщиков со смартфонами и планшетами с операционными системами Android и iOS. Скоро появится в свободном доступе на Google Play market и App Store.

Приложение "Прросто" через интернет связывается с сервером налоговой службы. Планируется, что приложение заменит традиционные кассовые аппараты.

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Вскоре их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категории. В то же время изменения не касаются ФОПов на первой группе налогообложения. Благодаря приложению "Прросто" предприниматели смогут использовать собственные гаджеты вместо кассовых аппаратов.