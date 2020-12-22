"Карантинные" 8 тыс. грн: какие предприниматели получат больше всего

Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области. Фото: pixabay

Чаще всего за поддержкой государства обращались ФОПы, занимающиеся розничной торговлей. Они подали - 140,6 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн.

Предприниматели, задействованные в сфере общественного питания обратились 12,6 тыс. раз. ФОПы, что ремонтируют оборудование и технику, подали 5,9 тыс. заявок, сообщает Opendatabot.

Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области - 34,8 тыс., Днепропетровской - 22 тыс., Харьковской - 19,2 тыс. и Львовской областей - 18,3 тыс.

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В общем ФОПы и наемные работники получат 2,2 млрд грн помощи. Заявки на помощь через приложение "Дия" подали 168 812 ФЛП и 111 534 сотрудников. 98,8% заявок уже передали в Пенсионный фонд.

Время подачи заявок продлили до 31 декабря.

С 22 декабря начали выплачивать по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из-за карантина в январе.