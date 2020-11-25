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среда, 25 ноября 2020 18:30

Карантин способствует: назвали товар, на который безумно вырос спрос

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Карантин способствует: назвали товар, на который безумно вырос спрос
Во время черной пятницы продажи телевизоров вырастают в 5-8 раз. Фото: pexels.com

4-й квартал для продавцов электроники является основным. Более 40% годовых продаж приходится именно на октябрь-декабрь, рассказал Gazeta.ua Сергей Венгер из компании KIVI.

"Во время черной пятницы в частности продажи телевизоров вырастают в 5-8 раз. Однако, решение правительства о карантине выходного дня может ударить по продавцах электроники в этом году. Поскольку именно с пятницы по воскресенье проходят основные продажи. Предыдущие выходные уже продемонстрировали значительное нетипичное падение. Интернет-шопинг не сможет компенсировать уменьшение продаж в оффлайне. Хотя все ожидают, что доля онлайн в черную пятницу значительно возрастет в этом году", - говорит эксперт рынка электроники.

По его словам, в целом 2020 год для украинского рынка электроники выдался неплохим.

"Объемы продаж телевизоров росли в течение всего года. Рост продолжался в период локдауна весной, когда большинство рынков почувствовали значительное падение. Из-за пандемии люди вынуждены были больше времени проводить дома. Это способствовало росту спроса на телевизоры. Также основными драйверами роста продаж были инфляционные ожидания, обострение борьбы между корейскими и китайскими брендами. Производители телевизоров предлагали беспрецедентные скидки", - рассказал Сергей Венгер.

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Эксперт отметил, что украинцы чаще всего выбирают телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма. Хотя их доля на рынке постоянно уменьшается, вместе они занимают более 40%. Также почти втрое за последние 3 года вырос спрос на модели телевизоров с диагоналями 50 и 55 дюймов.

"Все больше покупателей выбирают Smart телевизоры, их доля в структуре продаж составляет более 85 процентов. Также активно интересуются технологиями более качественного изображения Ultra HD, 4К и голосового управления", - отметил Сергей Венгер.

В среднем в этом году предлагают скидку 30% на популярные модели телевизоров.

"Популярность телевизоров без технологии Smart TV падает. Но все же, спрос на них остается. В структуре продаж их доля сегодня составляет 15 процентов, а с технологией Smart TV - 85 процентов. Для сравнения, в прошлом году доля телевизоров без Smart TV равнялась 25 процентов, 2017 - 34 процента", - подытожил Сергей Венгер.

Традиционно черная пятница приходится на последнюю пятницу ноября и удлиняется на выходные. В этом году карантин сказался на главной распродаже года.

Автор: Алёна Гаранжа
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