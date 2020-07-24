Карантин: как изменилась торговля и предпочтения украинских покупателей

Украинцы стали чаще делать покупки в интернете. Фото: pixabay.com

Из-за распространения коронавируса и введения карантина первой пострадала розничная торговля. Существенно снизилась покупательная способность граждан.

"Особенно на начальном этапе карантина люди разбирали довольно специфический товар - туалетную бумагу, гречку. Новые правила отразилась и на принципе упаковки товара. Хлебобулочные изделия теперь обязательно должны быть упакованы в отдельные пакеты. Это касается практически всех продовольственных товаров, которые раньше просто лежали на полках. На кассах появились защитные экраны, кассиры - в масках и перчатках", - объясняет экономист Алексей Плотников, пишет comments.ua.

Покупатели отдают предпочтение интернет-магазинам. Заказывают доставку товаров на дом.

"Из-за того что товар на полках дороже, чем в интернет-магазине, покупатели и бизнес переходят в интернет. Все и так шло в онлайн, но в связи с карантином прыжок - особенно силен. Откат будет, но небольшой и не продолжительный" , - подчеркивает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, некоторые товары резко подорожали.

"Некоторые продовольственные товары пошли в плюс. Особенно на фоне предположения о дефиците продовольствия в мире. Были скачки цен на зерновые. А вот тот же сахар, большая часть которого используется в сетях быстрого питания, невостребованный, а потому подешевел", - объясняет Дорошенко.

Директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов говорит, что продажи упали на 30%. Больше всего пострадали туризм, перевозки, представители сферы услуг.

В Украине в первом квартале 2020-го ВВП снизился на 0,7%, свидетельствуют данные Госстата. Структура ВВП учитывает рыночную стоимость всех произведенных в стране за год и предназначенных для употребления товаров и услуг. Поэтому каждый украинец влияет на рост ВВП через оплату налогов, покупку товаров, проезд в общественном транспорте.