Уровень ВВП снизился: чем это грозит украинцам

В Украине в первом квартале 2020-го ВВП снизился на 0,7%, свидетельствуют данные Госстата.

Структура ВВП учитывает рыночную стоимость всех произведенных в стране за год и предназначенных для употребления товаров и услуг. Поэтому каждый украинец влияет на рост ВВП через оплату налогов, покупку товаров, проезд в общественном транспорте, пишет "Сегодня".

ВВП без учета инфляции за первый квартал 2020-го составляет 845,83 млрд грн. Это чуть больше 20 тыс. грн на каждого украинца. В США ВВП на душу населения в прошлом году был $55,3 тыс. Самый высокий в мире ВВП - в Люксембурге - $111 тыс. Самый низкий уровень в африканской стране Бурунди. Составляет $200. У поляков - $17,4 тыс.

В Украине ВВП преимущественно формирует промышленность, налогоплательщики и торговля.

"Ежегодно в первом квартале уровень ВВП низкий, а самый высокий - в третьем и четвертом кварталах", - объясняет экономист Александр Охрименко.

Автор: Сегодня В Украине ВВП преимущественно формирует промышленность, налогоплательщики и торговля.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, структура нашего ВВП отличается от структуры ВВП других стран Восточной Европы.

"В Украине доля промышленности в ВВП составляет 19%. Например, в Словакии промышленность дает 24% ВВП, в Польше и Турции - по 22%. Но в Польше перерабатывающая промышленность дает 17% ВВП, а добывающая - 5%, в Словакии - 20% и 4%, в Турции - 19% и 3%. Агросектор у нас дает 9% ВВП, в Словакии - 5%, в Польше - 2,5%. Строительство у нас дает 3% ВВП, в Словакии - 8%, в Турции - 7%. А дополнительная стоимость, или заработанные деньги большие в перерабатывающей промышленности, строительстве, чем в агросекторе", - говорит он.

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Последние годы драйвером роста ВВП Украины были торговля и сфера услуг.

"В современном мире давно нет проблемы что-то сделать, проблема его продать. В промышленности из-за автоматизации и роботизации остается все меньше людей. Они перетекают в сферу торговли и услуг. Именно здесь наблюдается наибольшее падение ВВП и статистика за второй квартал это покажет. Изменится во втором квартале и структура ВВП - доля промышленности, агросектора вырастет, доля торговли, транспорта, общественного питания упадет. Люди потеряют в зарплатах, вырастет безработица. Именно в торговле и сфере услуг быстрая оборачиваемость средств. Это позволяет быстро зарабатывать. В промышленности каждая вложенная гривна вращается год и более, в торговле - неделю-две", - говорит Охрименко.

Эксперты прогнозируют падение ВВП на 15% по итогам года. Больше всего постарждають сфера услуг, торговля, строительство, туристическая сфера.

По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Такие обновленные данные Всемирного банка. Украина показала худший результат уже по всем 3 показателям.