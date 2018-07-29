Канада будет предоставлять Украине по $ 50 млн в течении 5 лет

Канада предоставит Украине $ 50 млн. помощь Украине Фото: Главред

Канады предоставлять Украине 50 млн долларов ежегодно в течение пяти последующих лет.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Зафиксировано новый пакет помощи Украине объемом в около 50000000 ежегодно в течение следующих 5 лет ($35 млн - техпомощь, 5 млн - гуманитарная помощь, 10-12 млн - операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны ", - отметил Андрей Шевченко.

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По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьера Джастина Трюдо.

Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада неизменно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. "Наша приверженность не ограничивается только обучением военных. В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более 16 млн долл, и вещи еще на 7250000 долл будут доставлены до конца марта 2019", - отметил министр.