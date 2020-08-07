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воскресенье, 09 августа 2020 21:10

Какую работу предлагают в Польше

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Какую работу предлагают в Польше
Приглашение на работу в Польшу стоит 100 злотых и оплачивается работодателем. Фото: pexels.com

Чтобы легально трудоустроиться в Польше, нужно приглашение от местного работодателя. В документе указывают, сколько времени человек будет работать и собственно что будет делать.

Поскольку Польша открыла границы для трудовых мигрантов после ослабления карантина, то украинцы преимущественно едут на сезонные работы. В таком приглашении обычно вписывают срок до 6 месяцев. Однако срок действия приглашения зависит от условий контракта и вида работы, пишет finance.ua.

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Зарплата в соседней стране зависит от региона. Самые высокие выплаты в Варшаве и Западной Польше. На Востоке платят меньше всего. Например, бухгалтер в Люблине получает 2500-3000 злотых. Это около 18 500-22 000 грн. В Варшаве за эту же работу обещают 4000-6000 злотых.

Программисты в Польше зарабатывают от 7000 до 14 000 злотых. Но размер зарплаты зависит от компании. Может быть местная или международная.

Приглашение на работу стоит 100 злотых и оплачивается работодателем. Средства попадают в государственный бюджет.

Украина занимает 2-е место в мире по зависимости от денежных переводов от иностранных работников, свидетельствует статистика Всемирного банка. В прошлом году украинские трудовые мигранты домой перевели более $12 млрд. Больше всего из Польши, России и Чехии.

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Дата
09
августа

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