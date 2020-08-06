Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей

Экономические последствия из-за карантина существенно не уменьшили объемы украинской трудовой миграции. Есть демографическая катастрофа внутри страны - на 100 умерших только 42 новорожденных. Кроме того, многие граждане разочаровались, потому что ожидали быстрых изменений в Украине. Поэтому вместе с семьями выезжают жить в другие страны, рассказал Gazeta.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Автор: facebook.com/vasyl.voskoboinyk Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник: "Границы для украинских трудовых мигрантов открыла Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на прохождение двухнедельного карантина".

В июне 2020-го денежные переводы от украинских трудовых мигрантов сократились, сообщает Нацбанк. О чем это говорит?

За 6 месяцев 2019 года в Украину поступило $5,576 миллиардов. За аналогичный период этого года получили $5,365 миллиарда. Это не столь большая разница, чтобы делать заявления о критическом уменьшение поступления денег от трудовых мигрантов. Особенно во время коронакризиса. Кроме того, Национальный банк Украины учитывает цифры, которые обнародовали местные национальные банки. Так, по данным Нацбанка Польши в прошлом году украинцы заработали $3,68 миллиарда. Но через банковские и частные системы переводов к нам зашло только $220-230 миллионов, или 6,5 процентов от всех денег. К тому же в Украину поступают крупные частные переводы из Германии, США. Но это не прямая трудовая миграция, а виртуальная. То есть наши айтишники работают удаленно и получают зарплату в безналичном виде. Поэтому из Соединенных Штатов заходит почти 90 процентов всех переводов. Из Польши получаем преимущественно наличность, которую вообще невозможно сосчитать.

Какие страны после объявления ослабление карантина открыли границы для украинских трудовых мигрантов? Что нужно, чтобы попасть на работу за границу?

Границы для украинских трудовых мигрантов открыла Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на прохождение двухнедельного карантина. Причем, в некоторых случаях, работники должны самостоятельно оплачивать свое пребывание. Иногда за них это делают работодатели. Многим украинцам эта норма не нравится. Ведь они не хотят тратить деньги и терять 2 недели. Это время планировали провести на работе.

Прогнозируют, что в этом году вырастет конкуренция за рабочие места - вакансии в первую очередь будут закрывать за счет местных работников. Хватит ли работы украинцам за рубежом?

Пока работы для украинцев хватает. Местные работники не спешат устраиваться на низкооплачиваемую работу, потому что получают пособие по безработице. Но если они и отправятся на неквалифицированную работу, для украинцев останется куча рабочих мест. Ведь жители Восточной Европы сами с удовольствием едут работать в более богатые страны. А количество трудовых мигрантов из Украины, речь идет о 3-4 миллионах граждан, особым образом не сможет повлиять на рынок труда ЕС, где проживает 500 миллионов человек.

Какие страны больше всего интересуют украинских трудовых мигрантов?

Украинцев интересуют те страны, где можно больше заработать. На первом месте находится Германия. Также наши граждане хотят работать в странах Скандинавии, Великобритании, Соединенных Штатах. Другое дело, что попасть на работу в эти страны сложно, особенно с официальным трудоустройством. В то же время найти работу в Польше реально за 5 минут. Конечно, украинец там будет получать меньше, но будет иметь легальную работу и гарантию выплаты зарплаты.

В условиях карантина за рубежом теневой рынок труда сократился?

Сейчас большинство граждан ищут работу через своих знакомых, которые уже поработали за рубежом. Также через объявления в интернете. Теневой рынок труда в Европе действительно значительно сократился. "Нелегалам" сложно выполнять карантинные требования. Кроме того, за нарушение карантина предусмотрены большие штрафные санкции. Они пугают не только нелегальных работников, но и их работодателей. Однако, после снятия карантина, следует ожидать роста сегмента нелегального трудоустройства.

Изменились ли зарплаты по сравнению с докарантинным периодом? Сколько предлагают сезонным работникам в Польше сейчас, а сколько в аналогичный период прошлого года?

Зарплаты за прошлый год для трудовых мигрантов не изменились. Не следует ожидать их роста. Ведь по результатам 2020-го в европейских странах произойдет падение ВВП. С другой стороны, зарплаты не будут падать, потому что тогда большое количество местных предприятий может остаться без работников. В Польше неквалифицированный рабочий может получить за месяц от €600 до €1000.

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В прошлом году прогнозировали, что трудовым мигрантам найти работу в Германии станет легче. С марта 2020-го в силу вступил новый миграционный закон. Что-то изменилось из-за карантина?

Карантин кардинально повлиял на процесс трудовой миграции в Германию. В частности, сильно усложнил его. Сегодня в эту страну могут попасть только те украинцы, которые имеют местное гражданство, вид на жительство или рабочую визу. В самой Германии проходят крупные сокращения на многих производственных фирмах. В первую очередь правительство страны пытается помочь найти работу немцам. В то же время, когда эпидемия пойдет и экономика Германии начнет оправляться от последствий карантина, спрос на украинцев вырастет.

Украина занимает 2-е место в мире по зависимости от денежных переводов от иностранных работников, свидетельствует статистика Всемирного банка. В прошлом году украинские трудовые мигранты домой перевели $12,017 млрд. Больше всего из Польши - $3,68 млрд. Из России поступило $1,23 млрд. Из Чехии - $1,11 млрд.