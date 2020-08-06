 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 108
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1998
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1071
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18594
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 108
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 891
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1998
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 333
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 11:00

Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей

  Комментировать

Экономические последствия из-за карантина существенно не уменьшили объемы украинской трудовой миграции. Есть демографическая катастрофа внутри страны - на 100 умерших только 42 новорожденных. Кроме того, многие граждане разочаровались, потому что ожидали быстрых изменений в Украине. Поэтому вместе с семьями выезжают жить в другие страны, рассказал Gazeta.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Автор: facebook.com/vasyl.voskoboinyk
  Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник: "Границы для украинских трудовых мигрантов открыла Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на прохождение двухнедельного карантина".
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник: "Границы для украинских трудовых мигрантов открыла Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на прохождение двухнедельного карантина".

В июне 2020-го денежные переводы от украинских трудовых мигрантов сократились, сообщает Нацбанк. О чем это говорит?

За 6 месяцев 2019 года в Украину поступило $5,576 миллиардов. За аналогичный период этого года получили $5,365 миллиарда. Это не столь большая разница, чтобы делать заявления о критическом уменьшение поступления денег от трудовых мигрантов. Особенно во время коронакризиса. Кроме того, Национальный банк Украины учитывает цифры, которые обнародовали местные национальные банки. Так, по данным Нацбанка Польши в прошлом году украинцы заработали $3,68 миллиарда. Но через банковские и частные системы переводов к нам зашло только $220-230 миллионов, или 6,5 процентов от всех денег. К тому же в Украину поступают крупные частные переводы из Германии, США. Но это не прямая трудовая миграция, а виртуальная. То есть наши айтишники работают удаленно и получают зарплату в безналичном виде. Поэтому из Соединенных Штатов заходит почти 90 процентов всех переводов. Из Польши получаем преимущественно наличность, которую вообще невозможно сосчитать.

Какие страны после объявления ослабление карантина открыли границы для украинских трудовых мигрантов? Что нужно, чтобы попасть на работу за границу?

Границы для украинских трудовых мигрантов открыла Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на прохождение двухнедельного карантина. Причем, в некоторых случаях, работники должны самостоятельно оплачивать свое пребывание. Иногда за них это делают работодатели. Многим украинцам эта норма не нравится. Ведь они не хотят тратить деньги и терять 2 недели. Это время планировали провести на работе.

Прогнозируют, что в этом году вырастет конкуренция за рабочие места - вакансии в первую очередь будут закрывать за счет местных работников. Хватит ли работы украинцам за рубежом?

Пока работы для украинцев хватает. Местные работники не спешат устраиваться на низкооплачиваемую работу, потому что получают пособие по безработице. Но если они и отправятся на неквалифицированную работу, для украинцев останется куча рабочих мест. Ведь жители Восточной Европы сами с удовольствием едут работать в более богатые страны. А количество трудовых мигрантов из Украины, речь идет о 3-4 миллионах граждан, особым образом не сможет повлиять на рынок труда ЕС, где проживает 500 миллионов человек.

Какие страны больше всего интересуют украинских трудовых мигрантов?

Украинцев интересуют те страны, где можно больше заработать. На первом месте находится Германия. Также наши граждане хотят работать в странах Скандинавии, Великобритании, Соединенных Штатах. Другое дело, что попасть на работу в эти страны сложно, особенно с официальным трудоустройством. В то же время найти работу в Польше реально за 5 минут. Конечно, украинец там будет получать меньше, но будет иметь легальную работу и гарантию выплаты зарплаты.

В условиях карантина за рубежом теневой рынок труда сократился?

Сейчас большинство граждан ищут работу через своих знакомых, которые уже поработали за рубежом. Также через объявления в интернете. Теневой рынок труда в Европе действительно значительно сократился. "Нелегалам" сложно выполнять карантинные требования. Кроме того, за нарушение карантина предусмотрены большие штрафные санкции. Они пугают не только нелегальных работников, но и их работодателей. Однако, после снятия карантина, следует ожидать роста сегмента нелегального трудоустройства.

Изменились ли зарплаты по сравнению с докарантинным периодом? Сколько предлагают сезонным работникам в Польше сейчас, а сколько в аналогичный период прошлого года?

Зарплаты за прошлый год для трудовых мигрантов не изменились. Не следует ожидать их роста. Ведь по результатам 2020-го в европейских странах произойдет падение ВВП. С другой стороны, зарплаты не будут падать, потому что тогда большое количество местных предприятий может остаться без работников. В Польше неквалифицированный рабочий может получить за месяц от €600 до €1000.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рисках

В прошлом году прогнозировали, что трудовым мигрантам найти работу в Германии станет легче. С марта 2020-го в силу вступил новый миграционный закон. Что-то изменилось из-за карантина?

Карантин кардинально повлиял на процесс трудовой миграции в Германию. В частности, сильно усложнил его. Сегодня в эту страну могут попасть только те украинцы, которые имеют местное гражданство, вид на жительство или рабочую визу. В самой Германии проходят крупные сокращения на многих производственных фирмах. В первую очередь правительство страны пытается помочь найти работу немцам. В то же время, когда эпидемия пойдет и экономика Германии начнет оправляться от последствий карантина, спрос на украинцев вырастет.

Украина занимает 2-е место в мире по зависимости от денежных переводов от иностранных работников, свидетельствует статистика Всемирного банка. В прошлом году украинские трудовые мигранты домой перевели $12,017 млрд. Больше всего из Польши - $3,68 млрд. Из России поступило $1,23 млрд. Из Чехии - $1,11 млрд.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Самое читаемое
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 8604
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 7695
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 6876
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 6849
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5274
Экономика
Минюст требует конфисковать у Коломойского недвижимость на $70 млн
Минюст требует конфисковать у Коломойского недвижимость на $70 млн Просмотров: 126
Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики
Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики Просмотров: 144
День пива: сколько литров в год выпивают украинцы
День пива: сколько литров в год выпивают украинцы
 Просмотров: 288
Директор газопоставляющей компании Нафтогаз объяснил, почему цена на газ не будет расти
Директор газопоставляющей компании Нафтогаз объяснил, почему цена на газ не будет расти Просмотров: 189
Как будут продавать тюрьмы: подробности от Минюста
Как будут продавать тюрьмы: подробности от Минюста Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка
Голосов: 25023
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua