Какую работу предлагают работникам без опыта

В Украине одной из самых востребованных является работа в начале карьеры. За последние 5 лет на одну вакансию претендовали от 6 до 15 работников.

Больше всего работы студентам и работникам без опыта предлагали IT-компании. Активно новые вакансии для начинающих появлялись в отраслях "Услуги для бизнеса" и "Образовательные учреждения", пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Работу работникам без опыта предлагали маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения.

Работу работникам без опыта предлагали маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения.

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Больше всего искали менеджеров по продажам, консультантов и маркетологов.

Преимущественно работникам без опыта готовы платить от 6100 грн до 12 000 грн. 33% работодателей предлагают 12 100-17 900 грн. Есть вакансии с заработной платой более 25 000 грн. Так, работнику в цех по сборке каркасно-панельных конструкций обещают 35 000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого - 25 000 грн.

В третьем квартале зарплаты украинцев упали на 17%. Больше всего уменьшились доходы в сфере домашнего персонала - на 44%. В среднем работники получают 5500 грн. Уменьшились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работникам предлагали на 22% меньше, чем раньше. Охранники в среднем получали 5800 грн, бармены - 7100 грн.