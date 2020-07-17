Какую работу чаще всего предлагают украинцам

На сайтах поиска работы есть вакансии с оплатой выше средней по стране. Есть предложения, где готовы платить от 30 до 200 тыс. грн. Фото: unsplash.com

В Украине больше всего работы традиционно предлагают в сферах продаж и IT. Наблюдается дефицит рабочего персонала.

Чтобы упростить поиск работы, эксперты подготовили подборку вакансий. Их работодатели публикуют чаще всего, пишет Work.ua.

Менеджер по продажам

Работу специалистам предлагают в IT, сфере услуг, на различных производствах и сельском хозяйстве. Ищут людей с коммуникативными способностями, пониманием процессов продаж, желанием работать. Традиционно менеджерам платят ставку и проценты от продаж. Поэтому уровень заработной платы не ограничен. На сайтах поиска работы есть предложения с оплатой 250 тыс. грн.

Продавец-консультант

Продавцов ищут в различные магазины, торговые сети. Основные обязанности - помогать клиенту определиться с покупкой, консультировать, размещать и инвентаризировать товар. Зарплатные предложения стартуют с 4 тыс. грн. Есть работа на 30-60 тыс. грн в месяц.

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Бухгалтер

Нужны специалисты, которые будут вести учет движения средств, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, начислять заработную плату сотрудникам. Самая большая зарплата в июле, которую предлагают бухгалтерам составляет 110 тыс. грн.

Водитель

Ищут людей как со своим авто, так и на служебную машину. Много предложений для водителей такси. Главное условие - наличие прав. Водитель-международник имеет возможность зарабатывать до €2 тыс. в месяц.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5000 грн. Во второй раз выплаты поднимут в январе 2021-го. Минималка составит 6000 грн. С 1 июля 2021-го минимальная зарплата увеличится до 6500 грн. Сейчас украинцы минимально получают 4723 грн. Выплаты выросли 1 января 2020-го.