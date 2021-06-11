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суббота, 12 июня 2021 21:10

Какую необычную работу предлагают украинцам

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Какую необычную работу предлагают украинцам
Компания, которая специализируется на изготовлении питания для домашних животных, ищет человека в штат. Фото: pexels.com

В начале июня на сайтах поиска работы появились необычные для украинцев вакансии. Компании ищут аквариумистов, постижеров, аэродизайнеров.

Специалистам обещают хорошую заработную плату. Что входит в обязанности и какие требования предъявляют к кандидатам, пишет The Point.

Постижер - специалист по изготовлению париков в Alexandra Andreeva Studio

Сотрудников ищут в цех по производству париков. Нужен человек с минимальными навыками шитья, швейной машинкой. Есть возможность работать дома. Обещают платить 10 тыс. грн.

Тренер-инструктор по роликовых коньках в "АПВИ"

Работу предлагает компания, которая предоставляет услуги тренеров и педагогов. Основные требования к кандидатам - умение базово кататься на роликах и общаться с детьми. Тренеру нужно будет проводить групповые и индивидуальные занятия. Обещают зарплату 100 грн/час.

Чайный мастер/чайный сомелье

Это работа не на постоянной основе. Сомелье нужно будет создавать уникальные чайные купажи и заваривать их альтернативными способами. Ищут человека с опытом работы в чайной индустрии от двух лет.

Кутеровник/приготовитель фарша в "Кронтес"

Компания специализируется на изготовлении питания для домашних животных. Ищут человека с профильным образованием - мясное производство, или опытом работы на мясном производстве от двух лет. Также важен опыт работы с куттером или фаршемешалкой. Обещают официальное трудоустройство с первого дня и полный социальный пакет. Компания обеспечивает спецодеждой, корпоративной развозкой от метро.

Помощник пиротехника, инженер по спецэффектам в "Пиро-Синтез"

Компания по продаже пиротехники ищет кандидата с удостоверением водителя категории "В", готового и способного к обучению. Опыт работы не нужен. Рассмотрит студентов последних курсов.

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Аквариумист/помощник аквариумиста в "Устрицы Скифии"

Аквариумная компания ищет работника на частичную или полную занятость. Опыт работы необязателен. В то же время обязательно наличие водительского удостоверения категории "В". Возможны командировки как внутри Украины, так и за границу. Заработную плату обещают на уровне 600 грн/день.

Декоратор, аэродизайнер в ballooneria

Компания, которая занимается оформлением праздников набирает новую команду. Предлагают сменный график работы, возможны ранние и поздние выезды на монтажи, большую клиентскую базу и много пространства для воплощения смелых идей.

В 2024 году украинцы ежемесячно в среднем будут получать 19,1 тыс. грн. Это прогноз Кабмина. О нем говорится в постановлении №586 от 31 мая.

В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. В 2023-м составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%.

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