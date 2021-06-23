Какую черешню едят украинцы

В Украине площади под садами черешни составляют 10 тыс. га. В то же время 96% объемов производства приходится на хозяйства населения.

В прошлом году удалось собрать 63,6 тыс. т черешни. Это на 7% меньше, чем было 2019 года, пишет ucab.ua.

Автор: ucab.ua Преимущественно украинскую черешню покупали Беларусь, Польша.

2020-го Украина продала за границу 0,7 тыс. т черешни. Это в 4 раза меньше 2019 года. Импортировала 1,1 тыс. т, или в 5 раз больше 2019 года. Преимущественно украинскую черешню покупали Беларусь, Польша. Украина же ввозила ягоды из Греции, Молдовы.

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"Последние значительные осадки испортили качество ранних сортов черешни. Это привело к уменьшению предложения и сравнительно высоким ценам. Собрать урожай более поздних сортов удастся, если не будет значительных осадков, града, шквалистых ветров", - говорит аналитик Светлана Литвин.

Самую дорогую ягоду Украины, голубику, больше всего покупают в Киеве и в больших городах, где люди зарабатывают больше. На оптовых рынках ягода в среднем стоит около 300 грн, в розницу - до 400 грн. В Украине еще не начался сезон сбора голубики. Та ягода, которая сейчас продается, импортная. Когда начнется сбор украинской голубики, зависит от погоды.