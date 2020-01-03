Какой государственный банк надо продать первым

Пакет акций Укргазбанка планирует приобрести Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Фото: Уніан

В Украине 60% активов и пассивов принадлежат государственным банкам. Ничего хорошего в этом нет, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Чтобы эффективно проводить социальную и экономическую политику, достаточно нескольких государственных банков. Процесс приватизации надо начинать с Укргазбанка. Он не самый большой государственный банк. Государству принадлежит чуть более 90% акций", - объясняет Кущ.

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По его словам, Укргазбанк можно частично продать частным инвесторам.

"Известно, что Укргазбанк готовят к приватизации. Пакет акций планирует приобрести Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. С точки зрения сокращения концентрации государственных банков на рынке, это правильное решение", - подытожил экономист.

В течение января-октября 2019-го чистая прибыль банков составила 52 млрд грн. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.