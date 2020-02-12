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Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки

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Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Средняя зарплата в Польше составляет 1100 евро (минимальная - 500), в Чехии – 1255 евро (минимальная - 520). Фото:freepik.com

По итогам 2019 года, больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши - $3,8 млрд. На втором месте Чехия - $1,1 млрд. Из России заробитчане переслали $1 млрд, из США - $0,98 млрд, Великобритании - $0,6 млрд.

"Средства трудовых мигрантов положительно влияют на стабильность гривни. Но нужно понимать, что переводы будут не всегда. Постепенно украинцы, уже привыкшие ездить на работу за границу, начнут выбирать страну, где им хотелось бы остаться. Потому что постоянные переезды – это тяжело. Людям хочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Наших граждан интересуют страны, где высокие зарплаты и хорошее социальное обеспечение. Поэтому на первом месте среди желанных стран для трудоустройства находится Германия. Украинцы сейчас ищут возможности, чтобы трудоустроиться именно в этой стране", - говорит Gazeta.ua Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

По мнению эксперта, чтобы украинцы оставались работать дома, они должны иметь четкий и понятный образ будущего страны – как будет развиваться. Кроме этого, нужно, чтобы уровень зарплат был не меньше 60-70% от зарплат в соседних странах. На сегодняшний день это около 600 евро в месяц.

Средняя зарплата в Польше составляет 1100 евро (минимальная - 500), в Чехии – 1255 евро (минимальная - 520).

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"Большинство украинцев за рубежом работают на неквалифицированной работе, независимо от специальности, которую они имеют. Трудовые мигранты плохо знают иностранные языки, не могут подтвердить образование за рубежом. Поэтому им приходится работать руками. Трудовые мигранты не только высылают деньги домой. А и в большинстве случаев привозят их лично в кармане, когда возвращаются домой. За 3-6 месяцев работы за границей они экономят не менее 70-80% заработанного. Потому что экономят на всем. Свободного времени почти не имеют, работают в среднем по 10-12 часов в сутки", - добавляет эксперт.

В Россию украинцы привыкли ездить на заработки еще с советских времен. Больше всего там востребованы строители.

"Постепенный отток заробитчан из России начался пять лет назад. Российские зарплаты значительно упали. Во-вторых – уровень нелегального трудоустройства очень высок и трудовых мигрантов часто работодатели кидают на деньги. Война на Донбассе также имеет большое значение для того, чтобы украинцы не ехали в Россию. Потому что там могут внезапно превратиться в "террористов", - пояснил Воскобойник.

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил $11,98 млрд (по официальным и неофициальным каналам). Это на 7,8% больше, чем в 2018 году. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальное - в других валютах.

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