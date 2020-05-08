Какой бизнес не откроется после карантина

Бизнес не верит, что после отмены карантина уровень продаж вернется на тот же уровень, что раньше pixabay.com

В Украине с 11 мая ослабляется карантин - в частности, с этой даты позволят работать салонам красоты, "летникам" ресторанов и кафе, а также непродуктовым магазинам. Но за время жестких ограничений предприниматели уже понесли серьезные убытки, а потому после окончания карантина открыться смогут далеко не все.

Так, каждый пятый украинский предприниматель уже задумался о закрытии своего бизнеса, подсчитали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Как пояснила сайту "Сегодня" менеджер проекта ЕБА Unlimit Ukraine Елена Эро, больше всего пострадали те, кто не может перевести свою деятельность в онлайн. В зоне особого риска и малый бизнес, у которого еще просто нет запаса прочности, не налажены системные бизнес-процессы, и работа которого очень сильно зависит от изменения потребительского поведения.

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"По результатам опроса, каждый пятый бизнес рассматривает вариант закрытия из-за карантина. Почти треть, а именно 31% предпринимателей сообщили о сокращении персонала, а еще 41% - об уменьшении заработной платы сотрудникам", - говорит Эро.

"Предприниматели, к сожалению, многие закрываются. Бизнес не верит, что после отмены карантина уровень продаж вернется на тот же, что и раньше. Платежеспособность населения падает. Больше всего пострадали те, кто работает в сфере обслуживания (рестораны, кафе), туристическом бизнесе, а также фермеры. Думаю, только 50% малого бизнеса смогут восстановить свою работу - это в первую очередь те, у кого есть финансовая подушка, а также своя, наработанная годами, база постоянных клиентов", - добавляет председатель правления ОО "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников.

С начала карантина украинцы в центрах занятости получили помощь по безработице на сумму около 2,3 млрд грн. Это на 40% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.