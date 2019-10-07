Какого доллара ждать до конца недели

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на 1,9-3,3%. Фото: pexels.com

На этой неделе курс доллара к гривне будет расти. На межбанке достигнет 25,3 грн. Банки будут продавать по 25,2-25,5 грн/долл.

"На прошлой неделе наиболее интенсивный рост курса был во вторник и среду. Далее он стабилизировался. Однако потенциал для роста доллара еще полностью не исчерпан", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на 1,9-3,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара от НБУ вырос с 24,08 грн до 24,61 грн. На 7 октября обменники продают валюту по 25,17 грн/долл. Покупают - по 25,08 грн/долл.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.