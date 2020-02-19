Какое жилье покупают чаще всего

Покупатели ищут жилье со своей территорией, парком и магазинами рядом. Фото: Репортер

Украинцы готовы переплачивать за надежное и энергоэффективное жилье, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"В последнее время наблюдается тенденция, когда покупатели идут к компаниям, которые подтвердили свой авторитет. Предпочтение отдают квартирам с индивидуальным, а не централизованным отоплением. Это возможность в будущем сэкономить на коммунальных услугах", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости

По его словам, те, кто арендовали квартиры, больше не хотят "жить в муравейниках". Ищут жилье со своей территорией, парком и магазинами рядом.

"Застройщики следят за спросом и предложениями конкурентов. Строят большие кухни, предпочтение отдают рационально-функциональному планированию. Пытаются задействовать каждый квадратный метр. Как правило высотная застройка компаниям более выгодна - чем больше этажей, тем строительство дешевле. Однако эксплуатирующим компаниям легче обслуживать дом на 9 этажей. Там меньше нагрузки на инженерные сети", - говорит Земляной.

В январе украинцы купили столичной недвижимости на $23,1 млн. Это почти вдвое меньше, чем в декабре 2019-го.