Какое жилье и насколько подорожало в Украине

На вторичном рынке больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 12,9%. Фото: pixabay

По сравнению с 2019 годом, квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2020 года подорожали на 9,5%,

На первичном рынке цена выросла на 6,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

На вторичном рынке больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 12,9%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 9,8%, а трехкомнатные - на 6,4%.

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Цена квартир на первичном рынке за первое полугодие 2020 года выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 7,6%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 7,4%, а трехкомнатные - на 6%.

Госстат приводит все данные без учета на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Пандемия повлияла и на украинский рынок недвижимости: стройки приостановились, а спрос на жилье упал более, чем на 50%. Об этом говорит коммерческий директор SAGA Development Владимир Даниленко.