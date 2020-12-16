Каким в следующем году будет курс доллара

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1089
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 297
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 639
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1359
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4536
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4779
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
7
7
8
10
4
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 3348
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 621
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 981
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2385
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1152
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 08:48

Каким в следующем году будет курс доллара

  Комментировать
Каким в следующем году будет курс доллара
Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривны в следующем году до 28,4 грн/$. Фото: pixabay.com

Курс доллара в 2021 году будет на уровне 29,1 грн/$. Такой показатель предусмотрели в госбюджете.

Для расчета бюджетных показателей законопроекта приняли среднегодовой прогнозный курс (29,1 грн/$), а также прогнозный курс валюты на конец 2021 года, то есть 28,8 грн/$, пишет obozrevatel.com.

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривны в следующем году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

- 2020 год - 27,20 грн/$;

- 2021 год - 28,12 грн/$;

- 2022 год - 27,96 грн/$;

- 2023 год - 28,10 грн/$;

- 2024 год - 28,10 грн/$;

- 2025 год – 28,10 грн/$.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

Бюджет на текущий год рассчитали учитывая курс доллара в 27 грн/$. В то же время реальный курс валют в обменниках был на уровне 23,5-24 грн/$. Причиной стали высокие ставки облигаций внутреннего госзайма. Многие иностранцы начали скупать ценные бумаги и увеличили приток валюты в Украину. Это, со своей стороны, привело к бюджетным потерям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты приняли бюджет на 2021 год

Национальный банк Украины на 16 декабря установил курс доллара на уровне 27,76 грн. Это на 11 копеек меньше, чем вчера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким в следующем году будет курс доллара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Украинцы объединились против Кучмы

От землетрясения погибли более 200 тыс. человек

Казнь президентской семьи транслировали по телевидению

Два самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 45173
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19900
&quot;Умерла в жестоких муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в жестоких муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 17018
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 15939
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 13 Просмотров: 15770
Экономика
Нацбанк сдерживает рост доллара и евро
Нацбанк сдерживает рост доллара и евро Просмотров: 531
Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики
Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики Просмотров: 99
Поэт и модельер обуви: каких необычных специалистов ищут на рынке труда
Поэт и модельер обуви: каких необычных специалистов ищут на рынке труда Просмотров: 108
Назвали машины, которые чаще всего покупали в Киеве 2020-го
Назвали машины, которые чаще всего покупали в Киеве 2020-го Просмотров: 936
Депутаты приняли бюджет на 2021 год
Депутаты приняли бюджет на 2021 год Просмотров: 900
Больше всего комментируют
43
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
13
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
5
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
1
"Слуга" Камельчук назвал Covid-19, от которого в мире умерли 1,6 млн человек, "выдуманной болезнью"
Голосов: 25743
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть