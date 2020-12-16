Каким в следующем году будет курс доллара

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривны в следующем году до 28,4 грн/$. Фото: pixabay.com

Курс доллара в 2021 году будет на уровне 29,1 грн/$. Такой показатель предусмотрели в госбюджете.

Для расчета бюджетных показателей законопроекта приняли среднегодовой прогнозный курс (29,1 грн/$), а также прогнозный курс валюты на конец 2021 года, то есть 28,8 грн/$, пишет obozrevatel.com.

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривны в следующем году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

- 2020 год - 27,20 грн/$;

- 2021 год - 28,12 грн/$;

- 2022 год - 27,96 грн/$;

- 2023 год - 28,10 грн/$;

- 2024 год - 28,10 грн/$;

- 2025 год – 28,10 грн/$.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

Бюджет на текущий год рассчитали учитывая курс доллара в 27 грн/$. В то же время реальный курс валют в обменниках был на уровне 23,5-24 грн/$. Причиной стали высокие ставки облигаций внутреннего госзайма. Многие иностранцы начали скупать ценные бумаги и увеличили приток валюты в Украину. Это, со своей стороны, привело к бюджетным потерям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты приняли бюджет на 2021 год

Национальный банк Украины на 16 декабря установил курс доллара на уровне 27,76 грн. Это на 11 копеек меньше, чем вчера.