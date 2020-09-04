Каким будет курс доллара. Прогноз министра экономики

В течение осени 2020 аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Фото: pmg.ua

В этом и следующем году доллар в Украине будет стоить около 28 гривень.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

В течение осени 2020 аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривень/доллар. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривень за доллар.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения курса 30 грн за долл. и не видит инструментов, с помощью которых можно было бы повлиять на движение курса в этом направлении.

29 июля Кабмин одобрил новый прогноз экономического и социального развития страны. Чиновники надеются, что к концу 2021-го доллар будет стоить 28,8 грн, а средний за год - 29,1 грн. Минимальная зарплата в соответствии следующем году должна вырасти до 6250 грн. ВВП 2021 должна вырасти на 4,6%. На этих показателях правительство и разрабатывает в настоящее время госбюджет-2021, который, по законодательству, должны подать в Верховную Раду до 15 сентября.