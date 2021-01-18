Каким будет курс доллара: прогноз аналитика на неделю

На межбанке доллар чуть заметно вырос. Фото: unsplash

С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 28,28 до 28,05 грн. На этой неделе эксперты не ожидают значительных изменений курса доллара к гривне.

Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный в банках - около 28 - 28,3 грн, говорит старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился по-разному. На межбанке доллар чуть заметно вырос, на других сегментах рынка - умеренно снизился на 0,2 - 0,8%.

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По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это время выросли с 28,14 - 28,16 грн до 28,15 - 28,17 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,13 - 28,38 грн до 28,07 - 28,32 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%", - говорится в сообщении.

Нацбанк Украины отменил ряд ограничений, в частности снял запрет для клиентов-юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".