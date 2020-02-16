Каким будет курс доллара на следующей неделе

Начиная с прошлой недели, доллар дешевеет ДоларФото: unian.ua

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2-24,4 грн", - рассказал РБК-Украина старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

За прошедшую неделю курс доллара незначительно подешевел на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%.

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Официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,58 грн до 24,48 грн. Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,50-24,53 до 24,45-24,47.

Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38 / 24,63 до 24,32 / 24,53.

Украинцам больше не нужно будет расписываться в квитанции на обмен валют Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.