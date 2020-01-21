Заработают новые правила обмена валют

При обмене валюты кроме бумажных счетов появятся электронныеФото:glavcom.ua

Украинцам больше не нужно будет расписываться в квитанции на обмен валют

Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

Об этом сообщает пресс служба регулятора.

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Нацбанк предусмотрел создание электронных расчетных документов при осуществлении валютно-обменных операций, по форме и содержанию аналогичных бумажным.

Кроме того, Нацбанк отменил необходимость проставлять в расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, а также оттиск печати. Отмечается, что эти изменения внесены в связи с обновлениями Закона Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которые вступят в силу 19 апреля.

На прошлой неделе доллар подорожал на всех сегментах валютного рынка. Курс вырос на 0,9-1,2%. "На этой неделе ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,5 гривны", - сообщил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.