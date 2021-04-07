Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ

 
Ексклюзивы
1/5
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 0
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4 Просмотров: 810
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1656
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 180
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 279
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 837
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 189
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 135
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 09:53

Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ

  Комментировать
Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ
По прогнозам МВФ, с 2024 по 2026 год курс доллара будет оставаться на одном уровне. Фото: unsplash

Международный валютный фонд улучшил показатели курса гривни к доллару на период до 2026 года.

Обновленный прогноз обнародовали в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает "РБК-Украина".

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

- 2021 год - 27,98 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,12 грн/$;

- 2022 год - 27,61 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 27,96 грн/$;

- 2023 год - 27,59 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2024 год - 27,75 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2025 год - 27,75 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2026 год - 27,75 грн/$.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы массово продают валюту

В апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное - к евро. Такие тенденции будут продолжаться, потому что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

К несовершеннолетним позволили применять высшую меру наказания

Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 20466
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 5 Просмотров: 14580
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8163
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 5814
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 5572
Экономика
Доллар обвалился к гривне
Доллар обвалился к гривне Просмотров: 792
Бизнес поддержат во время карантина. Зеленский подписал закон
Бизнес поддержат во время карантина. Зеленский подписал закон Просмотров: 126
МВФ в ближайшее время заключит совместное соглашение с Украиной
МВФ в ближайшее время заключит совместное соглашение с Украиной Просмотров: 189
Как пандемия повлияла на заробитчан в Польше - опрос
Как пандемия повлияла на заробитчан в Польше - опрос 1 Просмотров: 576
Экономика Украины будет расти медленнее всех в мире - прогноз МВФ
Экономика Украины будет расти медленнее всех в мире - прогноз МВФ Просмотров: 306
Больше всего комментируют
26
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
5
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 26361
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть