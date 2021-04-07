Каким будет курс доллара до 2026 года: прогноз МВФ

По прогнозам МВФ, с 2024 по 2026 год курс доллара будет оставаться на одном уровне. Фото: unsplash

Международный валютный фонд улучшил показатели курса гривни к доллару на период до 2026 года.

Обновленный прогноз обнародовали в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает "РБК-Украина".

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

- 2021 год - 27,98 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,12 грн/$;

- 2022 год - 27,61 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 27,96 грн/$;

- 2023 год - 27,59 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2024 год - 27,75 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2025 год - 27,75 грн/$; в предыдущем прогнозе говорилось о 28,10 грн/$;

- 2026 год - 27,75 грн/$.

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В апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное - к евро. Такие тенденции будут продолжаться, потому что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.