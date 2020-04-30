Какие заведения потеряли больше всего во время карантина: исследования

За карантин рестораны потеряли 61% дохода, бары - 58%, бургерные - 50%. Фото: pixabay.com

За четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining-сегмента составила в среднем 61%, у баров - 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота.

Кафе, которым сейчас разрешено работать на вынос, в среднем теряют 27% от докарантинних продаж. Меньше всего просели заведения, и до карантина работавшие только на доставку, — всего на 13%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, опубликованные в Telegram-канале "Ревет и стонет ресторатор" исследования базируются на неперсонализированных данных о продажах 4000 заведений общественного питания Украины.

По данным исследования, сейчас в Украине не работают 66% заведений общественного питания: они полностью или временно остановили свою деятельность в связи с карантинными мероприятиями. У остальных заведений, пребывающих на плаву, выручка до карантина в среднем была на 50% выше, чем у тех, что закрылись. То есть те рестораторы, которые больше зарабатывали, смогли экстренно мобилизовать все ресурсы и продолжить работу.

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Уже на второй неделе карантина 23-29 марта обороты заведений общественного питания упали до 22% от докарантинних значений. Незначительный рост отмечался на неделе 6-12 апреля - до 25%. Такими цифры держатся до сих пор.

Рост открытия заведений может быть связан с тем, что, устав от неопределенности, часть заведений потихоньку адаптируется к новой реальности и возобновляет работу на доставку или на вынос.

Увеличение инфляции с 5,5% до 11,5%, как прогнозирует правительство, приведет к уменьшению покупательской способности украинцев. Об этом рассказал экономист Андрей Новак. Больше всего от карантина пострадают туризм, заведения общественного питания и транспортная система.