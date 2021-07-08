Какие зарплаты предлагают украинские работодатели - вакансии

Компании готовы платить 15-35 тыс. грн в месяц. В то же время окончательную сумму работодатели обсуждают на собеседовании. Фото: pixabay.com

Украинцы преимущественно согласны работать за зарплату 8-13 тыс. грн. В то же время работодатели из различных сфер готовы платить больше. В июле на сайтах поиска работы появились вакансии с возможностью заработка от 15 тыс. грн.

Чтобы получить работу, нужно соответствовать определенным требованиям, пишет Work.ua.

Руководитель отдела логистики

Компания из Львовской области, которая производит абразивные материалы, ищет руководителя отдела логистики. Готовы взять человека с инвалидностью. Обещают заработную плату на уровне 20-30 тыс. грн. Также бесплатное обучение, техническое обеспечение для работы, питание и довоз на корпоративном транспорте. Ищут кандидата с управленческим стажем работы от двух лет, знанием английского или немецкого языка.

Менеджер по продажам грузовых шин и дисков

Компания ищет менеджера по продажам грузовых шин и дисков в Николаеве. Готова платить 30 тыс. грн. Зарплата состоит из ставки, процентов от продаж и бонусов. Нужен человек, который знает рынок, имеет опыт продажи шин, дисков, автозапчастей для грузового транспорта.

Дизайнер корпусной мебели, менеджер проектов

Менеджера ищет мебельная фабрика в Одессе. Нужно обрабатывать заявки, консультировать клиентов, выявлять их потребности, разрабатывать проекты в программе фабрики, готовить коммерческие предложения, выезжать на объект. Обещают зарплату 20-35 тыс. грн.

Водитель самосвала категории C, E

Компания, которая перевозит песок и щебень, приглашает к сотрудничеству водителей категории С, Е с опытом работы от 3 лет на самосвалы. Работа посменная. Обещают официальное трудоустройство, заработная плата 25-36 тыс. грн, жилье на период работы.

Проект-менеджер, руководитель строительных проектов

Компания в Днепре ищет специалиста на зарплату 20-35 тыс. грн. Обещают работу с интересными и разнообразными проектами, профессиональное и личностное развитие за счет компании, корпоративные мероприятия.

Повар

Ресторан возле горнолыжного курорта "Буковель" приглашает на работу повара из Тернополя. Кандидат должен иметь опыт работы, уметь работать в команде и быстро готовить. Зарплату обещают на уровне 30 тыс. грн. Трудоустраивают официально. Также оплачивают проживание и питание на время работы.

Менеджер по продажам

Поставщик овощей и фруктов ищет менеджера по продажам в Киеве. Это должен быть человек с опытом работы от 2 лет в сегменте HoReCa, налаженными контактами. За работу готовы платить 20-40 тыс. грн. Обещают компенсацию проезда и мобильной связи.

HR-менеджер

Компания в Киеве ищет менеджера со стажем работы от 1 года. Предлагают заработную плату 20-32 тыс. грн.

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Водитель-экспедитор со своим авто

Поставщик воды в бутылках открыл вакансию водителя-экспедитора со своим авто в Харькове. За адресную доставку воды, работу с документами обещают 35 тыс. грн. Работать нужно посменно. Смены можно выбирать самостоятельно. В то же время водитель должен иметь авто с цельнометаллическим кузовом, грузоподъемностью 1-2,5 т.

Продавец-консультант мобильных телефонов

Торговая сеть в Киеве ищет продавца-консультанта для розничной продажи мобильных телефонов и аксессуаров. Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, зарплату от 15 тыс. грн.

Интернет-маркетолог

В Киеве ищут специалиста, умеющего качественно настраивать контекстную рекламу, который разбирается в SEO, SMM, YouTube, администрировании сайта, имеет опыт управления командой. Обещают зарплату 20-40 тыс. грн. В то же время окончательную сумму будут обсуждать на собеседовании.

В июне большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 9-12 тыс. грн. Самая низкая зарплата, которую обещали компании, - менее 6 тыс. грн. В то же время были те, кто готов платить более 30 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные "Прозора Робота". Кроме денежного вознаграждения компании предлагали дополнительные бонусы и премии, бесплатное обучение. Готовы были проводить корпоративы и регулярно пересматривать размер заработной платы.