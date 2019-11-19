Какие зарплаты и налоги заплатят ФОПы 2020-го: цифры

За наемного работника придется платить минимум 5762 грн в месяц. Сумма включает налог на доходы физлиц, военный сбор, единый социальный взнос и собственно ставку работника. Фото: Depositphotos

В 2020-м минимальная зарплата вырастет с 4173 до 4723 грн. Повышение повлияет на расходы как бизнеса с наемными работниками, так и самостоятельных ФЛП.

Физлица-предприниматели ежеквартально уплачивают единый социальный взнос. Это 22% от размера "минималки". Такой налог не платят только пенсионеры-ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью, пишет protocol.ua.

Так, в этом году единый социальный взнос составлял 918 грн в месяц, или 2754 грн в квартал. За год выходило 11 016 грн. В следующем году в месяц придется платить 1039 грн. В квартал - 3177 грн. За год сумма вырастет до 12 468 грн.

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За наемного работника придется платить минимум 5762 грн в месяц. Сумма включает налог на доходы физлиц, военный сбор, единый социальный взнос и собственно ставку работника. "На руки" сотрудник получит 3802 грн. Общая сумма уплаченных налогов составит 1960 грн в месяц или 23 520 грн в год за одного наемного работника.

Будут косвенные расходы. Например, при болезни сотрудника ФЛП должен уплатить 5 дней больничного. Также ежегодно сотрудник получает обязательные 24 календарных дня отпуска. С отпускных ФЛП тоже платит налоги.

18 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие физических лиц-предпринимателей использовать кассовые аппараты и позволяют покупателям требовать возврата денег, если покупка не соответствует чеку.