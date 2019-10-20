Опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах

Закон о кассовых аппаратах опубликован. Фото: Апостроф

Тексты изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и изменения в Налоговый кодекс Украины "О детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (проект № 1073) опубликованы в правительственной газете "Голос Украины" в субботу, 19 октября.

Большинство норм обоих законов вступят в силу через полгода, кроме некоторых пунктов.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявлял, что закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогов и экономического роста Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предпринимателей будут проверять по-новому

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября, а 3 октября разблокировал для подписания.