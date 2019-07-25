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Какие ягоды выгодно выращивать в Украине

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Какие ягоды выгодно выращивать в Украине
Голубика - одна из самых дорогих ягод в Украине. Правда сейчас на рынке много некачественной продукции. Фото: Depositphotos

В Украине все больше хозяйств выращивают ежевику, малину, смородину, клубнику, вишню, голубику на продажу. Это выгодно, если построить правильную бизнес-модель, найти как можно больше каналов сбыта продукции, рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Выращивание ягод - сезонный бизнес. Больше всего их покупают в июне-августе. Клубники и черешни на продажу больше всего выращивают в июне, вишни - в июле. Малина наибольшую прибыль фермерам приносит в июле-августе", - объясняет эксперт.

По ее словам, выращивать ягоды зимой дорого и нерентабельно. Их дешевле можно завезти из-за границы.

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"Сегодня голубика - одна из самых дорогих ягод в Украине. Кроме того, лидер по росту количества плантаций. В то же время цены на нее снижаются быстрее, чем на другие ягоды. Это связано с большой конкуренцией производителей. Из-за этого появилось много некачественной и неоткалиброванной голубики. Некоторые хозяйства уже разочаровались в таком бизнесе. В этом сезоне увидели значительно дороже, чем в прошлом году малину, вишню и черешню. Цена выросла из-за погоды. Кроме того, в прошлом сезоне некоторые хозяйства выкорчевали малину из-за низкой цены на нее", - говорит Татьяна Гетьман.

Она добавляет, что в Украине нет данных, сколько и каких ягод выращивают. Потому что много продукции производят в частном секторе.

Украина ежегодно импортирует 26-38 тыс. т косточковых. Персиков и нектаринов завозит более 50% от всего импорта.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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