Какие украинские товары больше всего покупают за границей

За январь-июль 2018-го Украина экспортировала товаров на сумму $26,9 млрд. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Экспорт - важная составляющая развития экономики. Этот показатель в Украине растет уже 19 месяцев подряд", - написал в Facebook первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Украина больше всего, на $9,8 млрд экспортировала товаров агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Далее следует продукция металлургического комплекса - на $7,2 млрд, продукция машиностроения - на $3,2 млрд и минеральные продукты - на $1,5 млрд.

Автор: Facebook Больше всего Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса.

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"Крупнейшим торговым партнером Украины остается Европейский Союз. Его доля составляет 42,1%. Экспорт товаров в страны ЕС вырос на 18,7% по сравнению с январем-июлем 2017-го. Составил около $11,3 миллиардов", - добавил вице-премьер-министр.

Кроме ЕС, украинские товары покупали Россия, Турция, Индия, Китай и Египет.

Шоколад украинского производства приобретает популярность за рубежом. По словам экспертов, за январь-август 2018-го экспортировано шоколадных изделий на сумму $101 млн. Основными покупателями украинского шоколада стали США - 13,67% от всего экспорта, Казахстан - 12,33%, Беларусь - 9,04%, другие страны - 64,95%.