Какие страны больше всего покупают украинские продукты

По некоторым категориям рост экспорта составил 300-400%. Например, мяса в прошлом году Украина продала на 35,7% больше, чем в 2014-м. Фото: Vinbazar

В прошлом году больше всего продуктов Украина продала в Нидерланды - на $1,2 млрд. На втором месте Испания - $1 млрд.

Кроме того, украинские продукты активно импортировала Италия - $702 млн. Также Германия - $657 млн ​​и Польша - $557 млн, передает Министерство экономического развития и торговли.

2018-го Украина продала ЕС на 28% больше агропродукции и пищевой промышленности, чем было 2014-го. В результате дополнительно получила $1,4 млрд.

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По некоторым категориям рост экспорта составил 300-400%. Например, мяса в прошлом году Украина продала на 35,7% больше, чем 2014-го. Овощей - на 28,6%, а сахара и кондитерских изделий - на 230%.

"На рост экспорта повлияли начало действия режима свободной торговли с ЕС и переориентация экспорта через дискриминационные ограничения России в отношении украинских товаров", - объяснила советник министра Роксолана Пидласа.

За границу Украины продает не только сырьевые товары, но и продукцию с высокой степенью переработки. В Австрию в прошлом году украинские производители экспортировали 16,5 млн кг соков на $17 млн. В Германию - 2,5 млн кг макарон на $7 млн, Литву - пива на $2,6 млн.