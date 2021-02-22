Какие риски следует учесть при оформлении ипотеки

Кредит на покупку жилья банк предоставляет под процент. Фото: unsplash

Перед оформлением ипотеки украинцам советуют осознать все риски и спрогнозировать свои расходы и доходы на протяжении всего срока кредита.

Традиционно кредит на покупку жилья банк предоставляет под процент, а гарантией возврата является залог недвижимости: квартиры или дома, объясняют в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Перед оформлением ипотеки украинцам советуют:

- изучить предложения банков. Они должны публиковать паспорт кредита на жилье и основные условия в едином виде с одинаковой структурой;

К основным условиям кредита относятся: сумма, срок, реальная процентная ставка, тип ставки, размер 1-го взноса.

- проверить размер 1-го взноса. Обычно условием ипотечных договоров является 1-й взнос, который заемщик оплачивает самостоятельно. Например, 40% от стоимости квартиры человек платит из собственных средств, а 60% - банк предоставляет в кредит;

- рассчитать свои финансовые возможности. От размера аванса будет зависеть срок возврата кредита.

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- выяснить тип процентной ставки - изменяемая или фиксированная;

Если ставка изменяемая, то в паспорте кредита должен быть описан порядок изменения и указанный индекс, используемый для расчета. Как правило, для определения ставки по кредиту банки используют Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц - UIRD. Значение индекса ежедневно обновляется и публикуется на сайте НБУ.

- узнать полную годовую ставку со всеми комиссиями;

"При определении стоимости кредита учитывайте не только процентную ставку, но и другие возможные расходы. Учитывайте плату за страхование имущества, услуги нотариуса и в некоторых случаях - оценку недвижимости", - говорится в сообщении.

- выяснить график уплаты процентов и условия возврата кредита.

Специалисты советуют внимательно прочитать договор и ознакомиться с возможными последствиями несвоевременной уплаты кредита. Банк должен указывать размер неустойки и порядка ее уплаты, сообщать о других возможных мерах, если заемщик прекратит выполнять кредитный договор.

Для украинцев отменили ряд требований для участия в программе "Доступная ипотека" под 7%.