Какие профессии были самыми популярными в начале года

Высок спрос на работников сферы торговли и услуг. Фото: pexels.com

С начала 2021 года, чаще всего работодатели искали квалифицированных рабочих с собственным инструментом. Всего в Государственную службу занятости более было подано 133 тыс вакансий.

Спросом пользовались электромонтеры, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, слесари по ремонту колесных транспортных средств, монтеры пути, слесари аварийно-восстановительных работ, а также пекари, каменщики и швеи, пишет Лига.

Не теряют актуальности на рынке труда рабочие по обслуживанию и эксплуатации машин - водители троллейбуса и трамвая, трактористы, токари, операторы заправочных станций, операторы котельных, машинисты экскаватора, водители погрузчиков, машинисты кранов, дорожные рабочие.

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Высок спрос на работников сферы торговли и услуг - продавцов, поваров, охранников, парикмахеров, официантов. Востребованы неквалифицированные работники: курьеры, подсобные рабочие, грузчики, кухонные рабочие, уборщики и дворники.

Германия планирует разрешить украинцам официально приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве. Пока самыми популярными вакансиями для граждан Украины остаются сиделки, плиточники, сантехники, электрики, упаковщики.