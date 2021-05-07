Какие квартиры покупают украинцы

Цены на недвижимость растут, поскольку есть высокий спрос. Фото: pixabay.com

В апреле в Киеве купили недвижимости на $28,4 млн. Это на 13,5% меньше, чем было в марте 2021 года.

"Рынок активен. Если сравнить первый квартал 2019 года, то количество заявок на квартиры стоимостью от 150 000 долларов выросло втрое. 2020 год не показателен, потому что тогда был жесткий локдаун и рынок практически остановился. Цены на недвижимость растут, поскольку есть высокий спрос", - говорит Елена Биберова, генеральный директор АН "Благовест".

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Самым доступным объектом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Березняковской (Днепровский р-н). За нее заплатили $37 тыс. На ул. Закревского (Деснянский р-н) купили 3-комнатную квартиру площадью 55 кв. м в за $50 тыс. В с. Белогородка около столицы приобрели дом площадью 93 кв. м с земельным участком 4 сотки за $47 тыс.

Дороже всего продали 3-комнатную квартиру площадью 155 кв. м на ул. Бусловской (Печерский р-н). Покупатель заплатил $720 тыс.

На Киевщине мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз. Жилые комплексы, где 40-летняя женщина осуществляла свои махинации, расположенные в селе Крюковщина, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.