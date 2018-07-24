Какие квартиры подорожали больше всего

Автор: ТСН 1-комнатные квартиры подорожали больше всего

Квартиры на вторичном рынке в первом полугодии подорожали на 3,5%.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 5,6%.

"Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 3,6%, а трехкомнатные - на 1,2%. Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в первом полугодии 2018 они подорожали на 5,4%. Новые однокомнатные квартиры подорожали на 7%, двухкомнатные - на 4,9%, а трехкомнатные - на 3,2%", - говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Все данные привели без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В июле в столице дороже всего можно арендовать четырехкомнатную квартиру в жилом массиве Нижний Печерск на ул. Драгомирова, 7. Плата аренды элитной недвижимости составляет 253,5 тыс. грн или $ 10 тыс. Это 68 минимальных зарплат украинцев.