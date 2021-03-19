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суббота, 20 марта 2021 21:10

Какие квартиры чаще всего покупают украинцы

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Какие квартиры чаще всего покупают украинцы
80% украинцев интересовались покупкой в новостройках. Фото: unsplash

В феврале 2021-го в столичные покупатели предпочитали первичную недвижимость.

80% украинцев интересовались покупкой в новостройках, и 20% - на вторичном рынке, сообщает "СтройОбзор".

В феврале высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. с долей запросов 51%. На втором месте - жилье в диапазоне до $30 тыс., на третьем - недвижимость цене $30-50 тыс.

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На однокомнатные квартиры спрос был высоким, по сравнению с другими группами жилья, и составил 42%. 41% покупателей искали двухкомнатные квартиры. Трехкомнатными квартирами интересовались 17%.

"Наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 до 80 кв. м. Доля таких запросов составляет 40% от общего количества. 28% интересуются квартирами от 35 до 50 кв. м. Квартиры до 35 кв. м интересуют 10% покупателей", - говорится в данных аналитиков.

В прошлом году украинцы приобрели 771 объект турецкой недвижимости, заняв 15-е место среди других иностранцев по количеству покупок.

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