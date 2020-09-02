Какие квартиры чаще всего покупали украинцы

В августе наибольший интерес наблюдается на квартиры стоимостью $ 50-100 тыс. в новостройках. Фото: pixabay.com

В августе удалось дешевле всего приобрести столичную квартиру площадью 30 м² на ул. Радченко в Соломенском районе в новом доме. Жилье стоило $25 тыс.

За $39 тыс. купили "двушку" 47 м² на пр. Свободы в Подольском районе. $50 тыс. стоила однокомнатная квартира 30 м² на улице Богомольца в Печерском районе, передает АН "Благовіст".

Двухкомнатное жилье площадью 55 м² на пр. Бажана в Дарницком районе приобрели за $52 тыс. За $65,5 тыс. в Подольском районе купили однокомнатную квартиру площадью 47 м².

"Однушка" площадью 50 м² на ул. Заречной в Дарницком районе стоила $102 тыс. За $157 тыс. удалось продать трехкомнатную квартиру площадью 104 м² в Подольском районе.

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$250 тыс. стоила четырехкомнатная квартира площадью 105 м² в Печерском районе. В этом же районе в августе приобрели самый дорогой объект. За $370 тыс. купили двухкомнатную квартиру площадью 83 м².

"В августе наибольший интерес наблюдается на квартиры стоимостью $50-100 тысяч в новых домах", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

В первом полугодии 2020 года новостройки в пригороде Киева подорожали на 7%. Квадратный метр на первичном рынке в квартире без ремонта в среднем стоит $450-630. Это 12,2-17,1 тыс. грн. Загородные коттеджи продают от $480 до $1,2 тыс., таунхаусы и дуплексы - от $500 до $630. В Киеве недвижимость в среднем стоит $980 за кв м.