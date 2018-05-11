Какие кредиты украинцы берут чаще всего

Чаще всего украинцы берут кредиты на покупку бытовой техники. Фото: Твої Гроші

В Украине продолжает расти потребительское кредитование. За первый квартал 2018 года физлицам на 5,6% до 83,8 млрд грн было выдано больше кредитов.

В основном украинцы берут кредиты на текущие нужды. Например, это кредиты на покупку бытовой техники, сообщили в пресс-службе НБУ.

Активно потребительские кредиты в январе-марте оказывали госбанки и банки с частным украинским капиталом.

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В корпоративном сегменте количество кредитов почти не изменилось

Правда, несмотря на рост кредитования населения, доля неработающих кредитов увеличилась на 1,8 п п до 56,4% общей задолженности банковского сектора. Этому способствовал негативный эффект от изменения методологии учета финансовых инструментов.

Ставки по гривневым кредитам корпорациям незначительно выросли на 1,1 п п до 15,5% годовых. Ставки по кредитам населению увеличились на 0,4 п п. В январе-марте 2018 года объемы банковских вкладов населения выросли на 2% по фиксированному на начало года курсу до 475 млрд грн.