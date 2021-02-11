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четверг, 11 февраля 2021 13:58

Какие импортные агропродукты чаще всего покупают украинцы

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Какие импортные агропродукты чаще всего покупают украинцы
С 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. Фото: unsplash

В 2020-м импорт агропродукции увеличился на 13% по сравнению с 2019-м. В прошлом году этих товаров ввезли на $6,9 млрд.

Стоимость поставок из Европы увеличилась с $3133 млн 2019 года до $3554 млн в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Хотя закупки в других регионах тоже росли, абсолютные и относительные показатели импорта оттуда были гораздо ниже. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 18,6%, Латинской Америки - 7,4%, Африки - 4,8% и СНГ - 3,9%.

С 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму $ 828 млн.

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В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

- плоды, ягоды и орехи - $795 млн;

- рыба и ракообразные - $680 млн;

- алкогольные и безалкогольные напитки - $587 млн;

- табачные изделия - $557 млн;

- различные пищевые продукты - $485 млн;

- какао-бобы и шоколад - $376 млн;

- семена масличных культур - $319 млн.

Если полностью реализовать реформу рынка земли, в течение следующих 10 лет ее средняя стоимость может вырасти до $4-4,5 тыс. за 1 га.

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