Какие импортные агропродукты чаще всего покупают украинцы

В 2020-м импорт агропродукции увеличился на 13% по сравнению с 2019-м. В прошлом году этих товаров ввезли на $6,9 млрд.
Стоимость поставок из Европы увеличилась с $3133 млн 2019 года до $3554 млн в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".
Хотя закупки в других регионах тоже росли, абсолютные и относительные показатели импорта оттуда были гораздо ниже. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 18,6%, Латинской Америки - 7,4%, Африки - 4,8% и СНГ - 3,9%.
С 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму $ 828 млн.
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В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:
- плоды, ягоды и орехи - $795 млн;
- рыба и ракообразные - $680 млн;
- алкогольные и безалкогольные напитки - $587 млн;
- табачные изделия - $557 млн;
- различные пищевые продукты - $485 млн;
- какао-бобы и шоколад - $376 млн;
- семена масличных культур - $319 млн.
Если полностью реализовать реформу рынка земли, в течение следующих 10 лет ее средняя стоимость может вырасти до $4-4,5 тыс. за 1 га.
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