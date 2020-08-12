Какие госпредприятия предлагают запретить для приватизации

Правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов. Фото: pixabay.com

Кабинет министров намерен рассмотреть законопроект о перечне 188 компаний, запрещенных к приватизации.

Правительство допускает приватизацию до 50% акций Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты. Однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в Энергоатоме, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Восточном горно-обогатительном комбинате, Администрации морских портов Украины.

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году для обеспечения работы нового рынка электрической энергии, пишет "Экономическая правда".

Кроме этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", Киевскую офсетную фабрику, конструкторское бюро "Южное".

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Правительственный законопроект предусматривает 4 группы запрещенных к приватизации объектов.

В первой - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации.

Во 2-й - акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%.

В 3-й - объекты культуры и спорта.

В 4-й - госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества. Сюда предлагается, в частности, отнести ГП "Антонов", Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ "Протон".

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национального центра Александра Довженко и ряда других объектов, среди спортивных - НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и других.

По словам заместителя председателя Фонда госимущества Константина Кошеленко, каждое 5-е государственное предприятие - убыточное. Общая сумма убытков за 2019 год составляет 170 млрд грн, а задолженность по зарплате - 2,9 млрд грн.