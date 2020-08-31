Какие депозитные ставки в банках снизились

Максимально упала средняя ставка по долларовым депозитам сроком от полугода до года. Фото: pixabay.com

За последние 3 недели ставки по депозитам в украинских банках опустились для всех валют.

Максимально подешевели депозитные вклады в гривне на срок до месяца - до 6,76% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев - до 7,63% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до 3 опустилась до 6,34% годовых. Остальные сроки не претерпели изменений в ставках.

Максимально упала средняя ставка по долларовым депозитам сроком от полугода до года - 1,28% годовых. Синхронно подешевели вклады на срок более 3 месяцев и более года - до 0,93% и до 1,75% годовых соответственно, пишет Liga.net.

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Для вкладов в евро синхронно опустилась доходность для сроков более полугода - до 0,88% и более года - до 1,05%.

Украинские банки продолжают снижать ставки по депозитам. Больше всего упала доходность гривневых вкладов. Но наименее выгодными остаются валютные сбережения.