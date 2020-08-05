Какие бывшие в употреблении автомобили чаще всего покупали в июле

С начала года украинцы приобрели 173,6 тыс. подержанных легковых авто. Фото: pixabay.com

В июле украинцы купили 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые ввезли из-за рубежа. Это на 43% больше, чем в июле прошлого года и на 17% больше относительно предыдущего месяца.

Растаможенные машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто, сообщают в Укравтопроме.

Наиболее популярной маркой в ​​этом сегменте рынка остается Volkswagen. В июле украинцы приобрели 5,6 тыс. этих авто. Машин Ford в течение месяца продали 3,4 тыс. Третьей по популярности стала Skoda - 2,8 тыс. авто. Автомобили Renault выбрали 2,7 тыс. украинцев, а Nissan - 1,9 тыс.

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С начала года украинцы приобрели 173,6 тыс. подержанных легковых авто, что почти в 4 раза больше количества проданных новых автомобилей за аналогичный период.

В течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом, июльский спрос вырос на 10%.