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понедельник, 15 марта 2021 10:04

Какие бизнесы массово открывали ФЛП в год пандемии

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В течение 2020 года больше всего выросло количество ФЛП в сферах доставки, ІТ и домашней прислуги.

Курьеров стало больше на 353%. В прошлом году в области доставки открыли свое дело 2,8 тыс. мелких предпринимателей, передает "Опендатабот".

В области IT количество ФЛП увеличилось на 16,6%. В этой сфере открыли бизнес 36,5 тыс. предпринимателей. Украинцы, которые нанимают домашнюю прислугу, открыли 263 ФЛП, чтобы зарегистрироваться как работодатель. Это на 63,7% больше, чем в прошлом году.

Автор: Опендатабот
  Больше всего выросло количество ФЛП в сферах доставки ІТ и домашней прислуги
Больше всего выросло количество ФЛП в сферах доставки ІТ и домашней прислуги

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"Закрылись 10 928 складских ФЛП - это 10,5% бизнесов. Предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей, закрыли 5668 мелких бизнесов. Их стало меньше на 5%. Прекратили деятельность 2 689 ФЛП в сфере радио и телевидения и 2282 - в авиации. Это по 13% предпринимателей", - говорится в сообщении "Опендатабот".

По данным Poster, во время первого локдауна кафе и рестораны потеряли до 80% оборотов. Несмотря на это, заведения общественного питания не вошли в перечень пострадавших сфер. Сейчас они почти вернулись к показателям начала 2020 года. За год 612 предпринимателей в сфере общественного питания прекратили существование - это 1% общего количества.

Женщины составляют 46,6% всех предпринимателей в Украине. 863 455 женщин работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6%.

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Дата
15
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