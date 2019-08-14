Какие банки ликвидируют к концу следующего года

К концу 2020-го Фонд гарантирования вкладов ликвидирует 83 банки. Фото: Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов физлиц до конца года ликвидирует все банки, которые обанкротились в течение кризиса 2014-2015-х.

"Ценного имущества у банков практически не осталось. К концу этого года полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35", - объяснила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, передает liga.net.

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По ее словам, до 2021-го останется около 16 банков. Это банки с судебными запретами, или крымские банки, которые по закону нельзя ликвидировать.

"К ВТБ, который попал в Фонд в конце 2018-го, применили уже налаженные процессы. За 5 месяцев на торги выставили все активы банка", - говорит Рекрут.

Директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов Светлану Рекрут назначили в середине июля 2019-го. На посту она заменила Константина Ворушилина. До этого была его заместителем. Руководила продажей активов неплатежеспособных банков.