Какие автомобили покупают украинцы: рейтинг за июль

За год в Украине на 16% увеличилась продажа новых легковых автомобилей.

За месяц продали 9,8 тыс. новых авто, сообщает ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром".

Наибольший спрос на машины марки Toyota. Продали 1535 автомобилей. Это на 34% больше, чем в июле прошлого года.

Второе место по количеству продаж у Renault. Продали 1301 автомобиль. Это на 10% меньше.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО За июль в Украине продали 9800 новых авто

У марки авто KIA зафиксировали рост продаж на 87%, до 800 новых авто.

К 10 самых востребованных вошли Skoda - 618 (+35%), Hyundai - 465 (+5%), Volkswagen - 452 (+25%), Nissan - 439 (+32%), Chery - 412 (+91%), Mitsubishi - 411 (+70%) и Suzuki - 384 (+9%).

Наибольшие продажи у автомобиля Toyota RAV-4 с показателем 659 регистраций.

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С начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скоро в Украине начнут продавать новое поколение японского компактного кроссовера Nissan Juke. На этой неделе компания "Ниссан Мотор Украина" начала принимать заказы и объявила цены на новинку. Всего предлагают шесть комплектаций на выбор с различными вариантами коробки передач и одним силовым агрегатом. Gazeta.ua получила от производителя шесть ответов на главные вопросы Nissan Juke.