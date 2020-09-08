Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта

SIM-карту перевыпускают как "потерянную", и получают доступ к чужим счетам. Фото: unsplash.com

Номер телефона, который используется для входа в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым. Им могут воспользоваться мошенники, чтобы получить доступ к чужим счетам.

Финансовый номер привязан к банковскому счету. На него поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах, объясняют в Нацбанке.

Мошенники могут использовать финансовый номер, чтобы украсть деньги со счетов, приобрести за них товары или взять онлайн-кредиты. Они делают это, перевипустив

SIM-карту как "потерянную", и получают доступ к чужим счетам.

Насторожить должны частые звонки от молчаливых незнакомцев и неожиданное пополнение мобильного счета.

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Чтобы защитить свой финансовый номер, нужно:

- Перейти на контракт с мобильным оператором;

- Не разглашать свой финансовый номер телефона;

- Отключить услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;

- Установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

- Зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются работниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.