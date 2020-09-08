Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта

Номер телефона, который используется для входа в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым. Им могут воспользоваться мошенники, чтобы получить доступ к чужим счетам.
Финансовый номер привязан к банковскому счету. На него поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах, объясняют в Нацбанке.
Мошенники могут использовать финансовый номер, чтобы украсть деньги со счетов, приобрести за них товары или взять онлайн-кредиты. Они делают это, перевипустив
SIM-карту как "потерянную", и получают доступ к чужим счетам.
Насторожить должны частые звонки от молчаливых незнакомцев и неожиданное пополнение мобильного счета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не общайтесь в мессенджерах: как защитить деньги от мошенников
Чтобы защитить свой финансовый номер, нужно:
- Перейти на контракт с мобильным оператором;
- Не разглашать свой финансовый номер телефона;
- Отключить услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;
- Установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;
- Зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.
Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются работниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.
Комментарии