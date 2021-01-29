Как запуск рынка земли поможет фермерам

Открытие рынка будет способствовать развитию малых и средних агропредприятий. Фото: pixabay

Открытие земельного рынка увеличит объемы ипотеки и уменьшит ставки по кредитам для предпринимателей. Сельскохозяйственные участки станут оптимальным залогом для банков, рассказали во время пресс-конференции "Дорожная карта земельной реформы в Украине. Развитие экономики".

Также открытие рынка будет способствовать развитию малых и средних агропредприятий. Они смогут потратить кредитные средства на покупку оборудования и меры, повысят эффективность и прибыльность производства.

"Запуская рынок земли, критически важно обеспечить малым фермерам доступ к финансированию и государственной поддержке. Он поможет малым сельхозпроизводителям создать конкуренцию средним и крупным хозяйствам в борьбе за землю, а следовательно, будет лучшим предохранителем от чрезмерной концентрации земли в одних руках. Без надлежащей поддержки малых сельхозпроизводителей мы будем иметь полноценного земельного рынка", - отметил профессор Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский.

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По его словам, подушкой безопасности в кредитовании малого и среднего бизнеса станет Фонд частичного гарантирования кредитов.

"Государство окажет поддержку фермерам, которые владеют угодьями площадью до 500 га, а процентные ставки по кредитам снизят. Банки охотно будут предоставлять кредиты, ведь их риски уменьшатся: в случае дефолта кредитора фонд возместит часть займа", - отметил эксперт.

Нивьевский добавляет, что господдержка станет более таргетированной на малых производителей.

"На протяжении последних 20 лет все законодательные изменения были в пользу большого и, в меньшей степени, среднего агробизнеса. Большинство малых фермеров работают на собственной земле и, имея такой актив, не могли воспользоваться кредитным ресурсом", - говорит профессор КШЭ.

Для малого и среднего бизнеса разработали стратегию развития на 10 лет. Над ней работал Кабмин совместно с Центром экономического восстановления.