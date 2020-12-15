Как закрыть ФЛП, чтобы не попасть в суд

Прекратить деятельность ФЛП онлайн можно на портале "Дія". Фото: unsplash

Чтобы закрыть ФЛП, нужно подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору.

Затем следует подать ликвидационную отчетность в контролирующие органы по месту регистрации. ФЛП-общесистемщик должен это сделать в течение 30 календарных дней с даты прекращения. ФЛП-упрощенец - в течение 40 календарных дней, объясняют в Минюсте.

"Отчет по ЕСВ необходимо подать в течение 30 календарных дней с даты прекращения. Далее уплатить единый налог и ЕСВ за полный месяц, в котором подано заявление госрегистратору, и провести окончательные расчеты. Затем получить выписки о движении средств на счетах за последние 3 года и сняться с учета в контролирующих органах", - говорится в сообщении.

В Минюсте объясняют, что если предприниматель задолжал поставщикам, арендодателю, даже после закрытия ФЛП на него могут подать в суд как на физическое лицо. Ведь предприниматели отвечают по обязательствам своим имуществом.

"Если вы планируете закрыть ФЛП и у вас есть наемные работники, их нужно сообщить об этом за два месяца до увольнения. Если хотите уволить людей раньше, то это возможно только с их согласия", - говорят в министерстве.

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Проверить, закрыли ли ФЛП можно на сайте Министерства юстиции. Там нужно ввести свой десятизначный налоговый номер и убедиться в наличии статуса "прекращено".

Прекратить деятельность ФЛП онлайн можно на портале "Дія". Там можно дистанционно подать заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

"Если вы работали с упрощенной системой налогообложения, вас исключат из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. С этого момента ваш ФЛП считается закрытым", - говорится в сообщении.

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.